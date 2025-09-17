Tendi: “Fagioli ha fatto la partita più brutta da quando è alla Fiorentina. Il Como darà filo da torcere”

Alessio Tendi,ex giocatore di Fiorentina e Como ha parlato della sfida di domenica prossima e del rendimento di alcuni giocatori viola.

Ai microfoni di RadioFirenzeViola è intervenuto Alessio Tendi , ex giocatore di Fiorentina e Como che si sfideranno domenica al Franchi.

Queste alcune dichiarazioni: “Domenica sarà una bella partita tra due squadre organizzate. Il Como è una società competitiva e verrà a Firenze a dare del filo da torcere al 100% giocando la sua partita. Hanno un allenatore bravo e preparato . Noi dobbiamo rilanciarci dopo la partita con il Napoli”.

Alla domanda sul momento di Comuzzo ed in generale sulla difesa viola ha risposto: “Comuzzo sta attraversando un periodo di difficoltà ma ha qualità. Sicuramente domenica sarà la sua partita e lo riconfermerei per dargli fiducia. Pongracic mi piace ma ha trovato una giornata particolare, l’errore sul gol è grave grave”.

sulle considerazioni degli esterni e se Lamptey può giocare insieme a Dodo: ”Si,per me possono giocare insieme”.

Sul centrocampo viola: “Fagioli ha fatto la peggior partita da quando è alla Fiorentina ma è un buon giocatore ,adatto alla società viola. Fazzini ha dato subito quel qualcosa in più’ quando è entrato e piano piano verrà inserito. Sohm con il Napoli non mi è piaciuto ma è un giocatore intelligente”.

Infine Tendi si è espresso anche sull’attacco viola: “ Kean può giocare con un’altra punta perchè si muove molto,abbiamo avuto la riprova con Retegui in nazionale. Lo vedo meglio insieme a Gudmundsson”.