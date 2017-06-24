Tello, il giocatore sempre piú vicino a vestire la maglia del Betis. Dalla Spagna: "Una bomba"

L'ex giocatore della Fiorentina sarebbe ai dettagli con il Betis di siviglia. Come riportato dal quotidiano spagnolo Estadio Deportivo..

Questa mattina il quotidiano spagnolo Estadio Deportivo titola "Tello è una bomba" la prima pagina di oggi. Il giocatore infatti, serebbe sempre più vicino a vestire la maglia del Betis di Siviglia. Il Barcellona e l'ex squadra di Piccini e Vargas, sarebbero a limare i dettagli.

Addio Tello a Firenze?