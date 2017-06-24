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Tello, il giocatore sempre piú vicino a vestire la maglia del Betis. Dalla Spagna: "Una bomba"

L'ex giocatore della Fiorentina sarebbe ai dettagli con il Betis di siviglia. Come riportato dal quotidiano spagnolo Estadio Deportivo..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 11:43
Tello, il giocatore sempre piú vicino a vestire la maglia del Betis. Dalla Spagna: "Una bomba" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Questa mattina il quotidiano spagnolo Estadio Deportivo titola "Tello è una bomba" la prima pagina di oggi. Il giocatore infatti, serebbe sempre più vicino a vestire la maglia del Betis di Siviglia. Il Barcellona e l'ex squadra di Piccini e Vargas, sarebbero a limare i dettagli.

Addio Tello a Firenze?

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