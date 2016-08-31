Telegraph: Alonso al Chelsea per 27 mln. Il giocatore è già a Londra
27 milioni e Alonso sarà presto un giocatore del Chelsea
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2016 02:08
Secondo quanto riportato da The Telegraph, Marcos Alonso sarebbe volato a Londra nella notte tra lunedì e martedì per aggregarsi il prima possibile alla compagine di Antonio Conte.
La Fiorentina dunque riceverà dai blues una cifra che si aggira intorno ai 27 milioni di euro, sono questi i dettagli emersi nelle ultime ore. Dunque per Marcos Alonso l'avventura a Firenze dovrebbe essere volta al termine, si attende solo l'ufficialità.