Telegraph: "Alajbegovic direzione Premier League. Il Chelsea è pronto a offrire più di 30 milioni"
Il destino del bosniaco potrebbe non essere la Serie A ma l'Inghilterra. Sul 2007 ci sono Atalanta e Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2026 13:44
Uno degli obiettivo sugli esterni per la Fiorentina è certamente Kerim Alajbegovic: il giocatore del Bayer Leverkusen lascerà la Germania questa estate, con appunto la viola e l'Atalanta particolarmente attente alla situazione del bosniaco.
Tuttavia, come scrive il Telegraph, il club più avanti di tutti sarebbe il Chelsea: i Blues sarebbero disposti a spendere una cifra superiore ai 30 milioni, convincendo di fatto le aspirine a far partire il classe 2007.