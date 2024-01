Telecronista Dazn durante Monza-Inter: “Qui la Fiorentina ha dovuto attendere un regalo per vincere”

Dopo il secondo gol dell’Inter contro il Monza, il telecronista di Dazn Ricky Buscaglia, per evidenziare la forza dell’Inter ha detto: “A pensare che in casa del Monza hanno vinto solo la Juventus, che ha sudato e non poco, e la Fiorentina, che però ha dovuto attendere un regalo del Monza stesso per sbloccare il punteggio”. Un commento un po troppi superficiale del telecronista dato che quella è stata una partita dominata dalla Fiorentina che poteva raddoppiare in più di un’occasione e che si è mangiata un gol clamoroso come quello di Ikonè che non ha segnato praticamente a porta vuota.