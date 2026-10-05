Tegola per Favasuli, l'ex viola deve fermarsi per due mesi per una lesione al retto femorale

L'ex terzino viola deve fermarsi e salterà diverse partite

Un'amara battuta d'arresto che giunge proprio nel momento di maggior brillantezza, quando il suo rendimento stava conoscendo una crescita esponenziale. Il problema fisico occorso a Costantino Favasuli va a frenare l'entusiasmo di una delle rivelazioni più liete di questo avvio di stagione in casa Napoli.

L'esterno di proprietà degli azzurri, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, si è procurato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra durante l'impegno tra le selezioni Under 21 di Armenia e Italia. Il responso clinico lo costringerà ai box per circa due mesi, con un rientro agonistico programmato solo successivamente alla sosta per le nazionali di novembre. Un imprevisto di non poco conto per Massimiliano Allegri, che lungo la corsia di destra aveva trovato una risorsa altamente dinamica e imprevedibile, in grado di spaccare in due le sfide grazie a una notevole energia.