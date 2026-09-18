Tegola Napoli, si ferma Spinazzola: lieve contrattura, è in dubbio per Firenze. Anguissa ancora a parte

Si allunga la lista degli infortuni in casa Napoli

Brutte notizie per Massimiliano Allegri in vista della sfida contro la Fiorentina. Leonardo Spinazzola non ha preso parte all’allenamento mattutino del Napoli a causa di una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra.

Un nuovo stop che va ad aggiungersi ai numerosi giocatori indisponibili per i partenopei, tra cui Anguissa, che anche oggi si è allenato a parte, Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay, Giovane e Alisson.

A comunicare l’assenza è stato lo stesso Napoli. Il club ha fatto sapere che: “Spinazzola non ha preso parte alla seduta odierna per una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra”. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.