Tegola in quel di Napoli: rottura del crociato per Chiriches. Oggi subito operato

Questo il comunicato ufficiale della società partenopea sul proprio sito:Vlad Chiriches, che era uscito nel match Romania-Montenegro per un infortunio al ginocchio, è stato visitato stamattina a Villa...

Questo il comunicato ufficiale della società partenopea sul proprio sito:

Vlad Chiriches, che era uscito nel match Romania-Montenegro per un infortunio al ginocchio, è stato visitato stamattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore azzurro è stato accompagnato dal Responsabile dello staff medico del Napoli, Dottor Alfonso De Nicola. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Chiriches verrà operato nel primo pomeriggio.