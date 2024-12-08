"Te lo avevo detto, te lo avevo detto". La dedica di Cataldi a Bove dopo il gol. E mostra il numero 4

Bellissimo momento al Franchi dopo il gol segnato da Danilo Cataldi, il centrocampista viola, dopo la rete, ha cercato la telecamera per mandare il proprio saluto a Bove: "Te lo avevo detto, te lo ave...

Bellissimo momento al Franchi dopo il gol segnato da Danilo Cataldi, il centrocampista viola, dopo la rete, ha cercato la telecamera per mandare il proprio saluto a Bove: "Te lo avevo detto, te lo avevo detto" e poi ha mostrato il numero 4 proprio in onore del centrocampista romano. Un momento di gioia e commozione allo stadio.