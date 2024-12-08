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"Te lo avevo detto, te lo avevo detto". La dedica di Cataldi a Bove dopo il gol. E mostra il numero 4

Bellissimo momento al Franchi dopo il gol segnato da Danilo Cataldi, il centrocampista viola, dopo la rete, ha cercato la telecamera per mandare il proprio saluto a Bove: "Te lo avevo detto, te lo ave...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2024 13:26
"Te lo avevo detto, te lo avevo detto". La dedica di Cataldi a Bove dopo il gol. E mostra il numero 4 -
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Bellissimo momento al Franchi dopo il gol segnato da Danilo Cataldi, il centrocampista viola, dopo la rete, ha cercato la telecamera per mandare il proprio saluto a Bove: "Te lo avevo detto, te lo avevo detto" e poi ha mostrato il numero 4 proprio in onore del centrocampista romano. Un momento di gioia e commozione allo stadio.

"Te lo avevo detto, te lo avevo detto". La dedica di Cataldi a Bove dopo il gol. E mostra il numero 4

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