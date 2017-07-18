Tatarusanu verso il Nantes, il presidente: "Dovrebbe firmare a breve" alla Fiorentina 5 milioni di euro

Sta per finire l'avventura in viola del portiere rumeno, ormai il titolare è Sportiello e Tatarusanu è ormai destinato alla Francia

A cura di Flavio Ognissanti 18 luglio 2017 20:20

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tatarusanu

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