Tatarusanu verso il Nantes, il presidente: "Dovrebbe firmare a breve" alla Fiorentina 5 milioni di euro
Sta per finire l'avventura in viola del portiere rumeno, ormai il titolare è Sportiello e Tatarusanu è ormai destinato alla Francia
A cura di Flavio Ognissanti
18 luglio 2017 20:20
Le conferme dopo le prime notizie. Ciprian Tatarusanu, portiere della Fiorentina, potrebbe sbarcare al Nantes. Dopo le parole di Stefano Pioli, che ha investito Sportiello con la maglia da titolare, arrivano quelle del Presidente della società francese Waldemar Kita: "Dovrebbe firmare presto", ha dichiarato a France Football. Intanto il portiere si sta allenando in ritiro a Moena, anche se il suo futuro sembra essere già scritto. Saranno 5 i milioni di euro che il club francese verserà nelle casse della Fiorentina. Queste le cifre della trattativa.