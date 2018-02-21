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Tatarusanu: “L’addio alla Fiorentina? Nessuno mi offrì il rinnovo. Cosi' me ne sono andato."

Ciprian Tatarusanu, ex portiere della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di BeInSports dell'addio alla Fiorentina per sposare la causa del Nantes di Ranieri: "Avevo ancora un anno di contratto c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 febbraio 2018 13:53
Tatarusanu: “L’addio alla Fiorentina? Nessuno mi offrì il rinnovo. Cosi' me ne sono andato." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ciprian Tatarusanu, ex portiere della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di BeInSports dell'addio alla Fiorentina per sposare la causa del Nantes di Ranieri: "Avevo ancora un anno di contratto con la Fiorentina, ma non non c'erano discorsi con la società per il rinnovo. Allora, quando mi ha contattato mister Ranieri, ho chiesto del progetto del club e delle aspettative nei miei confronti. Mi ha risposto che voleva arrivare in Europa League e mi ha convinto. Quando si ha un allenatore con tanta esperienza come Ranieri, è normale che la squadra gli somigli: siamo un po' 'italiani', bravi a non subire gol".

Fonte:tuttomercatoweb

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