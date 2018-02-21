Tatarusanu: “L’addio alla Fiorentina? Nessuno mi offrì il rinnovo. Cosi' me ne sono andato."

Ciprian Tatarusanu, ex portiere della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di BeInSports dell'addio alla Fiorentina per sposare la causa del Nantes di Ranieri: "Avevo ancora un anno di contratto c...

Ciprian Tatarusanu, ex portiere della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di BeInSports dell'addio alla Fiorentina per sposare la causa del Nantes di Ranieri: "Avevo ancora un anno di contratto con la Fiorentina, ma non non c'erano discorsi con la società per il rinnovo. Allora, quando mi ha contattato mister Ranieri, ho chiesto del progetto del club e delle aspettative nei miei confronti. Mi ha risposto che voleva arrivare in Europa League e mi ha convinto. Quando si ha un allenatore con tanta esperienza come Ranieri, è normale che la squadra gli somigli: siamo un po' 'italiani', bravi a non subire gol".

Fonte:tuttomercatoweb