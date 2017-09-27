Tatarusanu, Equipe lo premia come miglior acquisto di tutta la Francia...

Voti alti, commenti pieni di entusiasmo e tante parate straordinarie. Non poteva iniziare meglio l'avventura francese di Ciprian Tatarusanu, ex portiere della Fiorentina, passato al Nantes di Ranieri ...

Voti alti, commenti pieni di entusiasmo e tante parate straordinarie. Non poteva iniziare meglio l'avventura francese di Ciprian Tatarusanu, ex portiere della Fiorentina, passato al Nantes di Ranieri quest'estate. Dal suo arrivo è diventato subito un titolare assoluto per l'ex tecnico del Leicester e i risultati sono tutti a suo favore, con 2 gol subiti nelle 6 gare giocate. Prestazioni che hanno fatto ricredere anche alcuni suoi compagni di squadra che non conoscevano il nazionale rumeno e che hanno portato L'Equipe a dedicargli la copertina dell'edizione del 20 settembre, quella sui migliori acquisti dell'estate francese. Per rendere l'idea, nelle 6 gare giocate fin qui, la media voto del quotidiano francese è superiore al 6,5. Non male, per un portiere arrivato a 1,5 milioni in mezzo allo stupore (e ai dubbi) generale.

Tuttomercatoweb