Tanti auguri a Sebastian Frey, quel pomeriggio eroico a Firenze con la Lazio (VIDEO)
Tanti auguri a Sebastian Frey, portiere dell'era Prandelli indimenticato dai tifosi viola. Il giocatore compie oggi 38 anni e per festeggiarlo direi che non esiste modo migliore che ricordare una part...
A cura di Gabriele Caldieron
18 marzo 2018 10:29
Tanti auguri a Sebastian Frey, portiere dell'era Prandelli indimenticato dai tifosi viola. Il giocatore compie oggi 38 anni e per festeggiarlo direi che non esiste modo migliore che ricordare una partita in particolare:
Fiorentina-Lazio 1-0, con la rete di Gilardino a pochi minuti dal termine. Nel mezzo Frey parò di tutto, anche gli spilli facendo ammattire il telecronista tifoso della Lazio, Guido De Angelis... CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI FIORENTINA LAZIO
Gabriele Caldieron