Tanta voglia di Fiorentina: biglietti polverizzati, settore ospiti al momento sold out a Genova
Polverizzati in pochi minuti i biglietti per la trasferta di Genova
Vuoi per la lunga sosta per le Nazionali, vuoi per l’entusiasmo ritrovato con il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola, la certezza è una sola: c’è grande voglia di Fiorentina. A confermarlo sono, ancora una volta, i numeri.
Questa mattina è infatti partita la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della trasferta di Genova, dove la Fiorentina affronterà il Genoa sabato 10 ottobre alle ore 15. Il settore ospiti dello stadio Ferraris, nonostante una capienza di circa 1.700 posti, è stato preso d’assalto dai tifosi viola.
I biglietti sono stati polverizzati in pochi minuti, a testimonianza del grande entusiasmo che accompagna la squadra in vista del prossimo appuntamento di campionato. AL MOMENTO, dunque, il settore ospiti risulta sold out.