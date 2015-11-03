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Notizie Zanardi Fiorentina

Morte Zanardi, un minuto di silenzio su tutti i campi della Serie A

02 maggio 2026 12:54

È morto Alex Zanardi, l’ex pilota di auto e paraciclista aveva 59 anni

02 maggio 2026 10:30

Zanardi è stato operato di nuovo al cervello, le sue condizioni restano gravi, è ricoverato in terapia intensiva

29 giugno 2020 20:13

Bollettino Zanardi: "Condizioni stabili, resta grave il quadro neurologico. Settimana-chiave"

22 giugno 2020 13:15

Milenkovic su Zanardi: "Il mio pensiero va alla tua famiglia. Se un esempio di vita per molti di noi"

20 giugno 2020 19:08

Le condizioni di Zanardi: "Gravissimo ma stabile, respira tramite macchinari". Il report

20 giugno 2020 12:08

Terribile incidente in handbike per Alex Zanardi, l'atleta in gravissime condizioni

19 giugno 2020 20:56

Zanardi: "Ho sempre stimato Pepito Rossi. Il suo carattere è stata mia fonte d'ispirazione"

18 giugno 2020 20:01

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