Notizie Zanardi Fiorentina

Morte Zanardi, un minuto di silenzio su tutti i campi della Serie A
02 maggio 2026 12:54
È morto Alex Zanardi, l’ex pilota di auto e paraciclista aveva 59 anni
02 maggio 2026 10:30
Zanardi è stato operato di nuovo al cervello, le sue condizioni restano gravi, è ricoverato in terapia intensiva
29 giugno 2020 20:13
Bollettino Zanardi: "Condizioni stabili, resta grave il quadro neurologico. Settimana-chiave"
22 giugno 2020 13:15
Milenkovic su Zanardi: "Il mio pensiero va alla tua famiglia. Se un esempio di vita per molti di noi"
20 giugno 2020 19:08
Le condizioni di Zanardi: "Gravissimo ma stabile, respira tramite macchinari". Il report
20 giugno 2020 12:08
Terribile incidente in handbike per Alex Zanardi, l'atleta in gravissime condizioni
19 giugno 2020 20:56
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