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Notizie Wisniewski Fiorentina

Il Secolo XIX: "La Fiorentina ha mosso i primi passi per Wisniewski, difensore centrale dello Spezia "

16 dicembre 2025 12:12

Dalla Polonia: ”Fiorentina interessata a Wisniewski dello Spezia”. Ha già lavorato con Vanoli

21 novembre 2025 16:04

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