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Notizie Wisniewski Fiorentina
Il Secolo XIX: "La Fiorentina ha mosso i primi passi per Wisniewski, difensore centrale dello Spezia "
16 dicembre 2025 12:12
Dalla Polonia: ”Fiorentina interessata a Wisniewski dello Spezia”. Ha già lavorato con Vanoli
21 novembre 2025 16:04
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