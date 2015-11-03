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Notizie Wendel Fiorentina
Dal Portogallo: Wendel nel mirino dei viola. Domani gli osservatori a Lisbona. Il costo? 20 milioni
19 febbraio 2020 12:13
La Fiorentina vuole Wendel, centrocampista '97 dello Sporting, ma è extracomunitario, serve prima vendere
25 gennaio 2020 07:41
Archivio
Esplora l'archivio di Wendel
2020
Sett. 8
Sett. 4
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