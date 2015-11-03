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Notizie Wague Fiorentina

Fiorentina interessata a Moussa Wague del Barcellona. Valutazione sui 10 milioni di euro

12 settembre 2020 16:00

TMW, Fiorentina su Wague del Barcellona, il primo contatto c'è stato. Interesse anche del Torino

30 luglio 2020 23:02

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