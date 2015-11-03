Notizie Vivaelfutbol Fiorentina

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Ventola: "Contro il Palace sarà una sfida dura. Fagioli lo vedo sicuro, Kean resta importante".

23 marzo 2026 21:47

Cassano: "Il talento ce lo avevo io, Fagioli per me è scarso. La Fiorentina non ha giocatori validi"

23 marzo 2026 21:24

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