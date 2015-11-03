Notizie Venturati Fiorentina

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Venturati: "Vanoli non deve stravolgere un lavoro fatto ormai da mesi. I tifosi vogliono la vittoria con la Juve"

18 novembre 2025 15:24

Venturati: "Il ritiro al Viola Park ha molti vantaggi per la Fiorentina, c'è un maggior recupero"

05 luglio 2023 11:31

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