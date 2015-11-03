Notizie Veloso Fiorentina

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Il Verona si prepara per l'anticipo contro la Fiorentina. Incerto Kalinic, out Veloso
19 aprile 2021 13:26
M. Veloso non ci sta: "È una situazione vergognosa, ci stanno trattando come giocattoli"
02 marzo 2020 11:51
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