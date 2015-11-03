Notizie Var A Chiamata Fiorentina

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Simonelli: "Sono favorevole al VAR a chiamata, ne devo parlare in Lega ma molti la pensano come me"

17 febbraio 2025 12:20

Casini: "Si sta discutendo molto del VAR a chiamata, noi come Serie A abbiamo fatto diverse proposte"

30 ottobre 2024 12:07

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