Notizie Vaccini Fiorentina

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Renzi scherza: "Ora vogliono i vaccini gratis, anche io voglio lo scudetto della Fiorentina"

04 settembre 2021 12:33

Gli sciacalli del partito "No Vaccini" hanno usato Astori come propaganda. Ma la notizia è speculazione

12 marzo 2018 13:13

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