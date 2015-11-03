Labaro Viola

Notizie Unai Emery Fiorentina

Champions League, Emery furioso dopo il gol vittoria annullato al 94mo contro la Juve

28 novembre 2024 00:04

Nazione, chi ci sarà sulla panchina della Fiorentina la prossima stagione? Ecco i nomi

16 giugno 2020 10:57

Archivio

Esplora l'archivio di Unai Emery

Sett. 48
Sett. 25