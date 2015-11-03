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Notizie Trovato Fiorentina
ACF, ufficiale: il giocatore Trovato torna alla Fiorentina dopo il prestito al Cosenza
31 gennaio 2020 20:31
Ufficiale, Mattia Trovato al Cosenza in prestito
18 luglio 2018 13:59
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