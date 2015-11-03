Notizie Trovato Fiorentina

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ACF, ufficiale: il giocatore Trovato torna alla Fiorentina dopo il prestito al Cosenza

31 gennaio 2020 20:31

Ufficiale, Mattia Trovato al Cosenza in prestito

18 luglio 2018 13:59

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