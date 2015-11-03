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Notizie Tagli Degli Stipendi Fiorentina

Tare: "La stagione deve essere finita. Dobbiamo ancora pensarci sul taglio di stipendi"

30 marzo 2020 22:37

Serie A, pronti tagli degli stipendi fino al 30%. Ipotesi defiscalizzazione e creazione di un fondo di garanzia

24 marzo 2020 12:03

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