Labaro Viola

Notizie Synlab Fiorentina

Fiorentina, rinnovata la partnership di salute con Synlab. Ecco le attività dedicate ai tifosi viola

27 novembre 2020 12:52

Nazione, accordo Fiorentina-Synlab: tamponi e test per tutte le persone a contatto con calciatori e staff

09 maggio 2020 12:11

Archivio

Esplora l'archivio di Synlab

Sett. 48 Sett. 19