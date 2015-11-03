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Notizie Svetlin Fiorentina
Svetlin del Celje: "Possiamo competere alla pari con la Fiorentina, voglio segnare a De Gea"
16 aprile 2025 12:47
Svetlin (Celje): "La Fiorentina è forte, ma non invincibile. C'è un motivo se siamo ai quarti"
28 marzo 2025 14:40
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