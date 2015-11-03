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Notizie Squalifica Pogba Fiorentina

Ridotta a 18 mesi la squalifica di Pogba per doping. Il calciatore della Juve doveva stare fuori 4 anni, graziato

04 ottobre 2024 19:25

Juve ci ricasca, dopo Pogba squalificato per doping, Fagioli indagato per scommesse. Rischia 3 anni

11 ottobre 2023 10:42

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