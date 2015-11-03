Notizie Squalifica Pogba Fiorentina

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Ridotta a 18 mesi la squalifica di Pogba per doping. Il calciatore della Juve doveva stare fuori 4 anni, graziato
04 ottobre 2024 19:25
Juve ci ricasca, dopo Pogba squalificato per doping, Fagioli indagato per scommesse. Rischia 3 anni
11 ottobre 2023 10:42
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