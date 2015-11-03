Notizie Spalma Debiti Fiorentina

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Nazione, sì allo spalma-debiti per la Serie A: per la Fiorentina così il campionato è irregolare
21 dicembre 2022 09:53
Alla fine la serie A se l'è cavata come al solito, chi non paga in tempo ha una sanzione del 3%
08 dicembre 2022 14:41
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