Notizie Signori Fiorentina

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Il Giornale critico: "Passati mesi a elogiare il gioco di squadre come la Fiorentina. Ma poi dove finisce?"
28 aprile 2022 11:57
Signori: "Vlahovic è un Batistuta con il piede mancino. È fortissimo, all'inizio ero scettico su di lui"
17 settembre 2021 21:49
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