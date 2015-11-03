Notizie San Marino Academy Fiorentina

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Coppa Italia, la Fiorentina Femminile ha strapazzato per 5-1 il San Marino Academy

22 novembre 2020 18:38

Fiorentina Femminile, il 14 agosto amichevole contro il San Marino Academy a Gatteo a Mare

12 agosto 2020 17:51

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