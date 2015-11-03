Labaro Viola

Notizie Rivaldo Fiorentina

"Vendemmo Toldo al Barcellona, Cecchi Gori chiamò Sconcerti: «Lasciate stare, prendete Rivaldo»"

18 dicembre 2022 13:03

Se per Italiano è stata una buona prova, allora siamo tutti ciechi. Finalmente si è visto un buon Jovic. Testa a Edimburgo

03 ottobre 2022 11:59

Archivio

Esplora l'archivio di Rivaldo

Sett. 50 Sett. 40