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Notizie Ritiro Moena Fiorentina

Moena: Fiorentina 4 amichevoli poco appetibili, una sola con squadre professionistiche

07 luglio 2021 11:38

Esclusiva, la Fiorentina ha deciso; sarà ritiro a Moena anche a ottobre. Weiss: "Avanti insieme ai viola"

16 aprile 2020 15:39

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