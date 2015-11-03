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Notizie Ritiro Moena Fiorentina
Moena: Fiorentina 4 amichevoli poco appetibili, una sola con squadre professionistiche
07 luglio 2021 11:38
Esclusiva, la Fiorentina ha deciso; sarà ritiro a Moena anche a ottobre. Weiss: "Avanti insieme ai viola"
16 aprile 2020 15:39
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