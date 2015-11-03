Notizie Rampanti Fiorentina

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Rampanti non ha dubbi: ''Belotti è perfetto per la Fiorentina, Piatek? Non credo verrà riscattato''
06 maggio 2022 18:04
Rampanti: "La Fiorentina può essere inarrestabile. Ma se non ingrana da subito, è battibile"
28 gennaio 2021 21:46
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