Notizie Pierrot Fiorentina

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Scugnizzo Viola: “Ne ha segnati 2 su 6 di rigori, ma si prende la palla comunque e sbaglia! E il momento di stabilire una gerarchia.”
11 marzo 2024 16:08
Pierrot ha impressionato Italiano. Messaggio di mercato per i dirigenti della Fiorentina?
09 marzo 2024 09:51
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