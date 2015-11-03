Notizie Pierrot Fiorentina

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Scugnizzo Viola: “Ne ha segnati 2 su 6 di rigori, ma si prende la palla comunque e sbaglia! E il momento di stabilire una gerarchia.”

11 marzo 2024 16:08

Pierrot ha impressionato Italiano. Messaggio di mercato per i dirigenti della Fiorentina? 

09 marzo 2024 09:51

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Sett. 11 Sett. 10