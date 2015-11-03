Notizie Peuterey Fiorentina

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Gazzetta dello Sport: "Il marchio di abbigliamento toscano Peuterey, nuovo Official Fashion Partner della Fiorentina"
10 luglio 2025 14:38
Peuterey è il nuovo fashion partner della Fiorentina, firmerà le divise formali per squadra e dirigenti
10 luglio 2025 11:55
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