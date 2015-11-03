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Notizie Osorio Fiorentina

Moviola CorSport, contatto dubbio Ribéry-Osorio, severa l'ammonizione al francese

08 novembre 2020 10:21

Ribery va giù in area, un possibile rigore per la Fiorentina si è trasformato in un giallo per simulazione

07 novembre 2020 21:34

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Sett. 45