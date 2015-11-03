Notizie Nuova Pista Fiorentina

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La replica di T. Aeroporti a Fossi: "Lo stadio non va usato in modo pretestuoso contro la nuova pista"

18 ottobre 2019 22:36

Fossi: "Non esiste il conflitto tra lo stadio a Campi e la pista. Potenziale vincolo invece alla Mercafir"

18 ottobre 2019 20:36

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