Notizie Nedeljkovic Fiorentina

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Nazione: “Nedeljkovic saltato? Il Lipsia ha tergiversato al momento dell’interruzione del prestito”

03 febbraio 2026 10:07

Nedeljkovic alla Fiorentina, era fatta. Poi il Lipsia ha cambiato idea, non ha più voluto interrompere il prestito

02 febbraio 2026 21:17

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