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Notizie Nedeljkovic Fiorentina
Nazione: “Nedeljkovic saltato? Il Lipsia ha tergiversato al momento dell’interruzione del prestito”
03 febbraio 2026 10:07
Nedeljkovic alla Fiorentina, era fatta. Poi il Lipsia ha cambiato idea, non ha più voluto interrompere il prestito
02 febbraio 2026 21:17
Archivio
Esplora l'archivio di Nedeljkovic
2026
Sett. 6
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