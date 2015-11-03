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Notizie Multa Vlahovic Fiorentina

Corriere dello Sport, il Newcastle aveva offerto 90 milioni per Vlahovic, no del giocatore

25 gennaio 2022 09:06

Vlahovic come Lukaku, intervista non concordata con la società. Multa in arrivo anche per Dusan?

04 gennaio 2022 13:41

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