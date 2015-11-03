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Notizie Maxi Ritiro Fiorentina

Dir.Villa Olmi: "La Fiorentina ci scelse come sede del ritiro. Eravamo d'accordo, poi non ho sentito nessuno"

15 maggio 2020 16:12

Maxi-ritiro? L'AIC dice no: bastano due settimane visto che non c'è una data certa per la ripresa della Serie A

15 maggio 2020 12:50

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