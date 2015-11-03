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Notizie Malinowsky Fiorentina
Basile: "Quando è entrato Malinovskyi ho pensato che avrebbe segnato alla Fiorentina"
09 febbraio 2020 10:30
Malinovskyi porta in vantaggio l'Atalanta. Male Dragowski che si fa passare la palla sotto il corpo 1-2
08 febbraio 2020 17:18
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2020
Sett. 6
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