Notizie Malinowsky Fiorentina

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Basile: "Quando è entrato Malinovskyi ho pensato che avrebbe segnato alla Fiorentina"

09 febbraio 2020 10:30

Malinovskyi porta in vantaggio l'Atalanta. Male Dragowski che si fa passare la palla sotto il corpo 1-2

08 febbraio 2020 17:18

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