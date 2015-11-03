Notizie Losanna Fiorentina Fiorentina

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19 dicembre 2025 08:14

Esauriti i biglietti del settore ospiti per Losanna-Fiorentina: saranno 600 i tifosi viola al seguito

05 dicembre 2025 17:46

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