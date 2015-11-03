Notizie Lazio Bologna Fiorentina

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Inibito per un mese il ds della Lazio Fabiani. Dopo la sconfitta con il Bologna ha spinto e minacciato l'arbitro

20 febbraio 2024 18:22

Il Bologna aggancia l'Atalanta, finisce 1-2 all'Olimpico. Lazio piantata all'ottavo posto a 37 punti

18 febbraio 2024 14:56

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