Notizie Lassissi Fiorentina

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Che fine ha fatto Lassissi? Vinse la Coppa Italia, a Firenze fu denunciato per aggressione alla vigilessa

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Retroscena Adani su Lassissi: "A Firenze disse a Terim 'Tu sei imperatore, io sono capo tribù"

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