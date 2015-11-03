Notizie Kubik Fiorentina

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Kubik ricorda: "La Uefa contro la Juventus scelse come campo di casa nostra Avellino, erano tutti juventini"
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Kubik: "Mi informo sempre sul risultato della Fiorentina. Iachini? Grande amico, un vero combattente"
24 marzo 2020 20:28
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