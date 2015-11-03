Notizie Karamoko Fiorentina

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Agostinelli squalificato cinque giornate. Karamoko per due mesi

23 febbraio 2021 17:49

Rissa tra Fiorentina e Torino, tutto nato dallo sputo del granata verso Agostinelli. Il video

20 febbraio 2021 20:47

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