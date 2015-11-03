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Notizie Juventus Khedira Fiorentina
Sky Sport, sul giocatore tedesco della Juventus Khedira non c'è solamente la Fiorentina
26 luglio 2019 21:45
Khedira out sabato contro i viola. Lo juventino si opera al ginocchio. L'annuncio via social
18 aprile 2019 19:37
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2019
Sett. 30
Sett. 16
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