Notizie Juventus Khedira Fiorentina

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Sky Sport, sul giocatore tedesco della Juventus Khedira non c'è solamente la Fiorentina

26 luglio 2019 21:45

Khedira out sabato contro i viola. Lo juventino si opera al ginocchio. L'annuncio via social

18 aprile 2019 19:37

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