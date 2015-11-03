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Notizie Ilic Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Fabbian e Ilic sono due idee della Fiorentina per rinforzare il centrocampo”

09 gennaio 2026 10:04

Ilic: "Contro la Fiorentina sarà una battaglia: sono una squadra tosta ma dobbiamo vincere"

21 maggio 2023 15:04

Juric non è d'accordo con la Gazzetta: "Ilic è meno forte di Lukic, lui voleva rinnovare mesi fa"

04 febbraio 2023 18:55

Corriere Fiorentino, Ilic è l'ultima idea della Fiorentina: considerato perfetto vicino ad Amrabat

03 gennaio 2023 10:20

Da Verona sicuri, la Fiorentina è molto interessata a Tameze. Da battere la concorrenza del Napoli

03 giugno 2022 18:17

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