Notizie Ilic Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Fabbian e Ilic sono due idee della Fiorentina per rinforzare il centrocampo”
09 gennaio 2026 10:04
Ilic: "Contro la Fiorentina sarà una battaglia: sono una squadra tosta ma dobbiamo vincere"
21 maggio 2023 15:04
Juric non è d'accordo con la Gazzetta: "Ilic è meno forte di Lukic, lui voleva rinnovare mesi fa"
04 febbraio 2023 18:55
Corriere Fiorentino, Ilic è l'ultima idea della Fiorentina: considerato perfetto vicino ad Amrabat
03 gennaio 2023 10:20
Da Verona sicuri, la Fiorentina è molto interessata a Tameze. Da battere la concorrenza del Napoli
03 giugno 2022 18:17
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